СЕГОДНЯ 22:53 2019-04-23T22:57:18+03:00

Пашинян посоветовал Зеленскому быть честным и прямым при общении с Путиным Фото: REUTERS

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, как ему необходимо выстраивать отношения с российским главой Владимиром Путиным.

- Если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться, - подчеркнул Пашинян.

При этом армянский политик заявил, что такой подход полезен в любых отношениях. Он признался, что открыто общается со всеми, хотя это не принято в дипломатии.

- Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то, - подытожил Пашинян, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Столтенберг пригласил победителя второго тура президентских выборов на Украине посетить штаб-квартиру альянса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU