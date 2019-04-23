2019-04-23T22:57:18+03:00
Выборы президента Украины 2019

Пашинян посоветовал Зеленскому быть честным и прямым при общении с Путиным

Премьер-министр Армении заявил, что нужно избегать "лукавства"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пашинян посоветовал Зеленскому быть честным и прямым при общении с ПутинымПашинян посоветовал Зеленскому быть честным и прямым при общении с ПутинымФото: REUTERS
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, как ему необходимо выстраивать отношения с российским главой Владимиром Путиным.

- Если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться, - подчеркнул Пашинян.

При этом армянский политик заявил, что такой подход полезен в любых отношениях. Он признался, что открыто общается со всеми, хотя это не принято в дипломатии.

- Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то, - подытожил Пашинян, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Столтенберг пригласил победителя второго тура президентских выборов на Украине посетить штаб-квартиру альянса.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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