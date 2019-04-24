Представитель штаба Зеленского посоветовал ему не встречаться с Путиным один на один

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-24T08:18:17+03:00

Советник избранного президента Украины по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин также выступил против его переговоров с лидерами ДНР и ЛНР

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате (прямых переговоров лидеров двух стран), - сказал он в эфире украинского телеканала «ZIK». - Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать».

По словам Апаршина, прямые переговоры с РФ без посредников являются "бесперспективными" для Украины. Он выразил уверенность, что в настоящий момент Киев не может самостоятельно отстаивать свою позицию.

По его мнению, Киев в данный момент не может самостоятельно отстаивать свою позицию, поэтому стране необходима помощь Соединенных Штатов и Великобритании, а также стран "нормандской четверки". Кроме того, Апаршин также выступил против переговоров Зеленского с лидерами провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, на Украине 21 апреля прошел второй тур президентской гонки. Как ранее писал сайт kp.ru, по итогам подсчета 100% протоколов победу одержал Владимир Зеленский, набравший 73,32% голосов, опередив почти в три раза действующего главу государства, которого поддержали 24,45% избирателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU