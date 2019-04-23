ЦИК Украины обработал 100% бюллетеней второго тура президентских выборов: Зеленский победил

СЕГОДНЯ 18:23 2019-04-23T18:23:29+03:00

Владимир Зеленский по итогам подсчета 100% голосов набрал почти втрое больше голосов, чем Петр Порошенко - 73,32%

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По данным обработки Центральной избирательной комиссии Украины 100% электронных протоколов, во втором туре победил кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

В поддержку Зеленского высказались 73,32% избирателей, за его оппонента, еще действующего главу государства Петра Порошенко отдали 24,45% голосов.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. Уже после обработки 1,08% протоколов был виден явный отрыв Зеленского, который набрал 70,36% голосов, а Порошенко - 27,29%.

Сразу после объявления предварительных результатов кандидата от партии «Слуга народа» поздравили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, американский лидер Дональд Трамп и даже его оппонент – Порошенко, который сообщил, «подставить плечо» Зеленскому и ввести его в курс дела.

ИСТОЧНИК KP.RU