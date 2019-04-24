2019-04-24T17:59:35+03:00
Политика

Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса

Ранее МИД Украины назвал решение России "продолжением агрессии"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей ДонбассаКиев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей ДонбассаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киев попросил созвать заседание СБ ООН в связи с указом Владимира Путина об упрощении приема жителей Донбасса в гражданство РФ.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин назвал решение России "продолжением агрессии".

- Уже обратились в Совет Безопасности ООН, - отметил в своем Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

При этом он назвал решение Путина "дерзким шагом", а также добавил, что оно "противоречит одобренным Советом безопасности ООН минским договоренностям, сообщает.

Напомним, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии". Павел Климкин заявил, что это новый "паспортный" этап оккупации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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