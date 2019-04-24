СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-24T17:59:35+03:00

Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа Путина об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Киев попросил созвать заседание СБ ООН в связи с указом Владимира Путина об упрощении приема жителей Донбасса в гражданство РФ.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин назвал решение России "продолжением агрессии".

- Уже обратились в Совет Безопасности ООН, - отметил в своем Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

При этом он назвал решение Путина "дерзким шагом", а также добавил, что оно "противоречит одобренным Советом безопасности ООН минским договоренностям, сообщает.

Напомним, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии". Павел Климкин заявил, что это новый "паспортный" этап оккупации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU