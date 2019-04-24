Очевидец рассказал, как полицейские били отца чемпиона по ММА Юнусилау

24 Апр 23:57 2019-04-25T00:35:05+03:00

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Стали известны некоторые обстоятельства, предшествовавшие смерти Сулли Юнусилау – отца двукратного чемпиона по ММА Магомеда Юнусилау. Напомним, как писал сайт kp.ru, 46-летний мужчина скончался в больнице после того, как был жестоко избит сотрудниками полиции на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуево. В его избиении подозреваются трое сотрудников полиции. Один из них заключен под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Выяснилось, что есть очевидец тех событий 11 апреля – фармацевт местной аптеки, куда забежал Юнусилау-старший, пытаясь укрыться от оперативников. Женщина рассказала, что сама драка завязалась на улице около десяти вечера, а потом в помещение забежал окровавленный мужчина, за ним – полицейские.

«Они забежали, молча его скрутили и начали избивать. Один парень вытащил корочку, я разглядела печать МВД, фамилию оперативника не запомнила», - рассказала сайту МК.RU фармацевт Екатерина.

Она говорит, что избиение в аптеке продолжалось около минуты, при этом мужчина стонал: «Зачем вы меня бьете», просил вызвать полицию.

«На что они ответили, что сами из полиции. Еще они кричали, «Что ты там на улице нам показал?» Я подумала, что конфликт произошел на национальной почве. А потом они все вместе вышли», - поделилась воспоминаниями женщина.

46-летний мужчина скончался в больнице

О том, что было дальше, поведала племянница Сулли. По ее словам, она беспокоилась из-за долгого отсутствия дяди, вышла во двор и увидела его избитым в компании еще троих мужчин. Сам Юнусилау-старший «еле стоял на ногах».

«Сказал, что в больницу не поедет, лучше отлежится дома. Он продержался до 8 утра 12 апреля, ему стало совсем плохо, мы вызвали «скорую помощь». Он успел рассказать, что на улице к нему почему-то прицепились полицейские», - говорит племянница.

Сулли Юнусилау получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, медики несколько дней пытались его спасти, но чуда не случилось. Он скончался 21 апреля, не приходя в сознание. Рассказать, что с ним произошло, он так и не смог. Причина конфликта с полицейскими пока неизвестна.

Ранее друг погибшего Давид Исмаилов в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» предположил, что Сули «просто не понравился полицейским» своей «специфической и, конечно, не славянской» внешностью. По словам Исмаилова, Юнусилау был «мирным человеком без вредных привычек» и не мог никого ударить первым.

Расследование этого дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU