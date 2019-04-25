2019-04-25T16:28:58+03:00
Общество

Работникам старше 40 лет дадут выходной для прохождения диспансеризации

Выходной будет оплачиваться как рабочий день
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Работникам старше 40 лет дадут выходной для прохождения диспансеризацииРаботникам старше 40 лет дадут выходной для прохождения диспансеризацииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству труда подготовить изменения в действующий трудовой кодекс. Об этом сообщается в соответствующем документе на сайте правительства.

Согласно этим поправкам, люди в возрасте 40 лет и старше получат право брать выходной для прохождения диспансеризации. Такой выходной должен предоставляться сотруднику в любой рабочий день один раз в год. Также отмечается, что этот день должен полностью оплачиваться.

Начиная с 2019 года такая диспансеризация будет проводиться ежегодно.

Ранее Медведев подписал постановление об изменениях в оказании бесплатной медицинской помощи. Теперь люди смогут проходить диспансеризации не только днем, но и в вечерние часы и в выходные. Еще одно изменение касается паллиативной помощи. Ее пациенты смогут получать не только в больницах, но и на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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