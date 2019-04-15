Диспансеризацию можно будет проходить в выходные

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

- Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы и в субботу, - сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник в подмосковных «Горках».

Еще одно нововведение касается паллиативной помощи. Пациент сможет получить ее в любом регионе вне зависимости от прописки. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, паллиативную помощь также можно будет получать не только в больницах, но и на дому. В ближайшее время Минздрав утвердит перечень оборудования и порядок передачи его пациенту на дом, что ранее было фактически запрещено.

Кроме того, по словам Голиковой, регионы получили право изготавливать на базе государственных аптек детские формы обезболивающих лекарственных препаратов. Как сообщила Голикова, такие аптечные учреждения есть в 56 регионах.

Также подписанный премьером документ устанавливает четкие сроки постановки диагноза по онкологическим заболеваниям.

- Не более календарных 14 дней с даты назначения исследований, - сказал Медведев.

Проблема обеспечения лекарствами обсуждалась и на встрече Медведева с фракцией «Единой России». Премьер предложил создать единый регистр граждан, которые имеют льготы на лекарства.

- Сейчас перечень лекарств, на приобретение которых получают льготный рецепт, может существенно отличаться по регионам. Это нехорошо. Нужно создать единый регистр граждан, которые имеют льготы на получение лекарств, медицинских изделий, лечебного питания, всего того, что положено по льготной тематике. Это позволит оптимизировать закупки препаратов, а здесь есть еще резервы и ресурсы для того, чтобы такого рода оптимизацию проводить, - заявил Медведев. - Нужно расширять доступность препаратов, для этого мы развиваем дистанционную торговлю безрецептурными препаратами. Это позволяет людям, у которых нет рядом аптеки с широким ассортиментом, приобретать лекарства удаленно.

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