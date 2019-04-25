СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-25T15:53:26+03:00

Медведев поручил рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в КАСКО до 1 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее инициативу объединения двух автостраховок поддержали в Минфине и Центробанке

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 1 июня рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в КАСКО.

«Минфину России, Минэкономразвития России и Минюсту России совместно с Банком России рассмотреть возможность включения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в страховое покрытие по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско). О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 1 июня 2019 г.», - говорится в опубликованного на сайте правительства РФ списка поручений по итогам обсуждения в Госдуме отчета кабмина о результатах работы в 2018 году.

С инициативой объединенного полиса ОСАГО и КАСКО выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Идею поддержали как председатель правительства РФ, так и Минфин с Центробанком.

Лысаков предложил предлагать новый полис не вместо ОСАГО, а как альтернативу в дополнение к нему. Также, по задумке депутата, полис ОСАГО должен быть бесплатным при покупке КАСКО, или же поглощен им.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что эксперты предрекают подорожание ОСАГО до уровня КАСКО, что, по их мнению, могло бы стереть грань между двумя несопоставимыми страховками.

ИСТОЧНИК KP.RU