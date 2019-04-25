Захарова: будущие отношения России и Украины зависят от практических шагов Киева

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-25T18:15:59+03:00

Представитель МИД РФ рассказала о том, что будет влиять на дальнейшее взаимодействие Москвы и Киева

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Двусторонние отношения России и Украины будут зависеть от практических шагов, предпринятых украинской стороной, в том числе выполнения Киевом международных договоренностей, включая урегулирование кризиса в Донбассе на основе Минских соглашений. Соответствующие заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Перспективы двусторонних отношений будут зависеть от практических шагов, которые станут предпринимать в Киеве, от готовности нового украинского руководства нести ответственность за принимаемые решения, выполнения международных договоренностей, включая урегулирование кризиса в Донбассе на основе одобренного Советом Безопасности Организации Объединенных Наций минского Комплекса мер», - сказала она на брифинге в четверг, 25 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о новом главе Украины Владимире Зеленском можно будет судить только по результатам его деятельности, а поздравлять его еще рано и также преждевременно говорить о возможности совместной работы российского лидера с новоизбранным украинским. Позже Песков отметил, что Путин будет строить линию общения с Зеленским, исходя из его шагов и действий.

ИСТОЧНИК KP.RU