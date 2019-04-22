Песков: направлять поздравление Зеленскому преждевременно
Россия уважает выбор украинского народа на втором туре президентских выборов на Украине, однако легитимность голосования под вопросом и поздравлять Владимира Зеленского преждевременно. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор очевиден, вместе с тем, легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 млн граждан Украины, которые проживают в РФ», - сказал он на брифинге в понедельник, 22 апреля.
«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», - заявил пресс-секретарь президента.
«Дебаты - нет» - ответил Песков на вопрос о том, успел ли российский лидер Владимир Путин посмотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Пресс-секретарь объяснил, что, когда они шли президент России «занимался делами Забайкальского края». «Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю - успел ли он посмотреть эту запись или нет», - добавил представитель Кремля.
Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. По итогам обработки 95,06% электронных протоколов Зеленский побеждает, набрав 73,17% голосов.
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ИСТОЧНИК KP.RU