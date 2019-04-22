Песков: направлять поздравление Зеленскому преждевременно

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-22T15:28:45+03:00

Пресс-секретарь президента России рассказал, как в Кремле относятся к результатам президентских выборов на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России рассказал, как в Кремле относятся к результатам президентских выборов на Украине [видео]

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Россия уважает выбор украинского народа на втором туре президентских выборов на Украине, однако легитимность голосования под вопросом и поздравлять Владимира Зеленского преждевременно. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор очевиден, вместе с тем, легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 млн граждан Украины, которые проживают в РФ», - сказал он на брифинге в понедельник, 22 апреля.

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», - заявил пресс-секретарь президента.

«Дебаты - нет» - ответил Песков на вопрос о том, успел ли российский лидер Владимир Путин посмотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Пресс-секретарь объяснил, что, когда они шли президент России «занимался делами Забайкальского края». «Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю - успел ли он посмотреть эту запись или нет», - добавил представитель Кремля.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. По итогам обработки 95,06% электронных протоколов Зеленский побеждает, набрав 73,17% голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704589" frameborder="0"></iframe> Как в Киеве отреагировали на победу Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU