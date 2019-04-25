СК РФ возбудил два уголовных дела после Стрельбы в Москве возле метро Новые Черемушки

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-25T18:41:56+03:00

По факту обнаружения тел двух мужчин на юго-западе столицы следствие открыло дела об убийстве и незаконном обороте оружия

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Следственный Комитете возбудил уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия по факту обнаружения тел двух мужчин на юго-западе Москвы недалеко от метро «Новые Черёмушки» в четверг, 25 апреля. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу Москвы.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее, сайт kp.ru сообщал о том, что в сквере радом со станцией метро «Новые Черёмушки» обнаружили два тела. Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительной информации, прохожий начал стрельбу прямо на улице и застрелил одного человека, после чего устроивший стрельбу покончил с собой.

На месте происшествия полиция ведет расследование, устанавливая подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU