Греческий пассажирский самолет незаконно пересек воздушное пространство Молдавии

СЕГОДНЯ 19:07 2019-04-25T19:07:24+03:00

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В четверг, 25 апреля, задержан пассажирский самолет Boeing 737 греческой авиакомпании Bluebird Airways, который без разрешения вошел в воздушное пространство Молдавии и приземлился в Международном аэропорту Кишинева. Соответствующие заявление сделала пресс-секретарь молдавской Пограничной полиции Раиса Новицки.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции, кроме экипажа на борту находились еще как минимум два человека.

На данный момент правоохранительные органы допрашивают летчиков.

Причины нарушения воздушного пространства пока не установлены. На месте работают сотрудники прокуратуры и органов гражданской авиации, а также пограничные службы.

Накануне, сайт kp.ru рассказывал о другом инциденте в пассажирском самолете. 25 апреля в США началось судебное разбирательство в отношении 47-летнего россиянина Георгия Серегина, которого обвиняют в домогательстве к пассажирке самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU