В Госдуме оценили принятие Радой закона об украинском языке

СЕГОДНЯ 19:45 2019-04-25T19:45:10+03:00

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Верховная Рада приняла закон об исключительности украинского языка. Теперь он стал обязательным во всех сферах жизни, включая образование, медицину, науку и культуру. На телевидении даже установили специальную квоту: 75 % вещания должно быть на украинском.

В России к такому нововведению отнеслись резко негативно.

- "На пике популярности сегодня — уникальность украинского языка, титульной нации и гонения на русскоязычное население. В сегодняшней Украине быть русским, говорить по-русски, соблюдать русские традиции — это всё равно что быть на прицеле", - приводит слова депутата Госдумы Руслана Бальбека телеканал RT.

Депутат также отметил, что этот закон кардинально противоречит конституции Украины, в которой закреплены права и свободы русскоязычного населения.

- Верховная рада почтила заслуги уходящего Порошенко и приготовила медвежью услугу президенту Зеленскому, ведь в стране нет других проблем, кроме как позаботиться об исключительности государственного языка, - иронично добавил Бальбек.

ИСТОЧНИК KP.RU