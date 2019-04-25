2019-04-25T19:45:10+03:00
Политика

В Госдуме оценили принятие Радой закона об украинском языке

Депутаты заявили, что этот закон резко противоречит украинской конституции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
В Госдуме оценили принятие Радой закона об украинском языкеВ Госдуме оценили принятие Радой закона об украинском языкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Верховная Рада приняла закон об исключительности украинского языка. Теперь он стал обязательным во всех сферах жизни, включая образование, медицину, науку и культуру. На телевидении даже установили специальную квоту: 75 % вещания должно быть на украинском.

В России к такому нововведению отнеслись резко негативно.

- "На пике популярности сегодня — уникальность украинского языка, титульной нации и гонения на русскоязычное население. В сегодняшней Украине быть русским, говорить по-русски, соблюдать русские традиции — это всё равно что быть на прицеле", - приводит слова депутата Госдумы Руслана Бальбека телеканал RT.

Депутат также отметил, что этот закон кардинально противоречит конституции Украины, в которой закреплены права и свободы русскоязычного населения.

- Верховная рада почтила заслуги уходящего Порошенко и приготовила медвежью услугу президенту Зеленскому, ведь в стране нет других проблем, кроме как позаботиться об исключительности государственного языка, - иронично добавил Бальбек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына
В Совфеде оценили негативную реакцию Запада на упрощение гражданства для Донбасса
Суд в США отказался переносить дату оглашения приговора по делу Бутиной
Греческий пассажирский самолет незаконно пересек воздушное пространство Молдавии
Трамп прокомментировал желание Байдена баллотироваться в президента
Госдеп: Вашингтон не добивается ухода правящей партии Венесуэлы с политической сцены
Зеленский: ЦИК затягивает официальное объявление результатов выборов
СК РФ возбудил два уголовных дела после Стрельбы в Москве возле метро Новые Черемушки
Захарова: будущие отношения России и Украины зависят от практических шагов Киева
Правительство не планирует запрещать россиянам ввоз хамона и пармезана из-за границы
Включаемый в страховой стаж период ухода за ребенком может быть увеличен
Власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях
Губернатор Петербурга поздравил со 100-летием блокадницу, ставшую прототипом памятника «Регулировщица»
В МИД прокомментировали упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Посол ФРГ в США призвала американский Конгресс не ужесточать санкции против России