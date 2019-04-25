2019-04-25T20:12:14+03:00
Происшествия

Пилоты греческого пассажирского самолета прилетели в Кишинев ради шутки

В Государственном органе гражданской авиации Молдавии заявили, что на борту лайнера не было ничего подозрительного
Александр ДЖУМАЕВ
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Самолет Boeing 737-800 греческой авиакомпании Blue Bird Aviation, прилетевший из Румынии в Молдавию без разрешения, задержан в аэропорту КишиневаСамолет Boeing 737-800 греческой авиакомпании Blue Bird Aviation, прилетевший из Румынии в Молдавию без разрешения, задержан в аэропорту КишиневаФото: REUTERS
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Члены Boeing 737-800 греческой авиакомпании Blue Bird Aviation, прилетевшего из Румынии в Молдавию без разрешения, сделали это ради шутки. Об этом в четверг сообщает агентство "Интерфакс"

По словам представителя Государственного органа гражданской авиации Молдавии (ГОГА) Ирины Бодолики, на борту самолета не было обнаружено ничего подозрительного. "В самолете были только члены экипажа - трое мужчин и одна женщина. Выяснилось, что они вылетели из Бухареста. У самолета не было необходимых разрешений для вылета, как и для прилета в Молдавию", - отметила она. По факту случившегося было начато расследование.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на борту самолета находились члены экипажа и еще два человека. В Пограничной полиции Молдавии эту информацию не подтвердили, но и не опровергли; на время расследования самолет останется в аэропорту Кишинева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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