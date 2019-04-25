Более 30 человек пропали без вести после кораблекрушения у берегов Венесуэлы

25 Апр 23:33 2019-04-25T23:35:14+03:00

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После кораблекрушения у берегов Венесуэлы 33 человека пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе Боливарианской национальной гвардии.

Небольшое судно разбилось из-за сильных волн у острова Патос в заливе Париа. На борту находились 35 человек. Спасатели вытащили из воды только двоих. Причем обнаружили тонущих в зоне пролива Бока-де-Драго между Сукре и Тринидадом.

В районе бедствия продолжается спасательная операция. Власти венесуэлы сообщили, что судно шло без официального списка пассажиров и, кроме того, оно перевозило груз, вес которого превосходил возможности лодки, газета El Nacional.

Напомним, 7 января этого года у черноморского побережья Турции произошло кораблекрушение. Сухогруз "Волго-Балт", перевозивший уголь из российского Азова в турецкий Самсун, затонул в 80 километрах от берега во время шторма. Всего на борту корабля находились 13 человек: шестеро из них погибли, еще семерых удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU