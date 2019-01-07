У берегов Турции затонул сухогруз с российскими моряками

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:55:31+03:00

Пока что известно о семи спасенных и двух погибших моряках [видео]

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В 80 км от турецкого города Самсун в Черном море произошла трагедия - затонул грузовой теплоход «Волга-Балт». На борту судна, которое шло под флагом Панамы, находились 13 членов экипажа. Из них двое граждан России, двое - Азербайджана, девять - Украины.

Семь моряков удалось спасти, двое человек утонули, их тела уже достали, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию провинции Самсун. Кем были погибшие, не уточняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685309" frameborder="0"></iframe> Шесть человек погибли и семь удалось спасти с затонувшего судна у берегов Турции.

Ранее сайт kp.ru писал, что в районе турецкого пролива Дарданеллы умер гражданин России, капитан сухогруза «Канопус». Его тело нашли в собственной каюте. Причина смерти Юрия Черкасова устанавливается.

Тем временем, остается неизвестной судьба шести членов экипажа контейнеровоза «MSC Mandy», похищенных пиратами в Гвинейском проливе еще в начале января.