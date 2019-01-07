У берегов Турции затонул сухогруз с российскими моряками
В 80 км от турецкого города Самсун в Черном море произошла трагедия - затонул грузовой теплоход «Волга-Балт». На борту судна, которое шло под флагом Панамы, находились 13 членов экипажа. Из них двое граждан России, двое - Азербайджана, девять - Украины.
Семь моряков удалось спасти, двое человек утонули, их тела уже достали, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию провинции Самсун. Кем были погибшие, не уточняется.
Шесть человек погибли и семь удалось спасти с затонувшего судна у берегов Турции.
Ранее сайт kp.ru писал, что в районе турецкого пролива Дарданеллы умер гражданин России, капитан сухогруза «Канопус». Его тело нашли в собственной каюте. Причина смерти Юрия Черкасова устанавливается.
Тем временем, остается неизвестной судьба шести членов экипажа контейнеровоза «MSC Mandy», похищенных пиратами в Гвинейском проливе еще в начале января.