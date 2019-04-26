2019-04-26T04:22:47+03:00
Политика

Коалиция признала вину за гибель почти 1,3 тысячи мирных жителей в Ираке и Сирии

Названо число гражданские лиц, которые погибли во время авиаударов США и их союзников с 2014 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Коалиция признала вину за гибель мирных граждан в Сирии и ИранеКоалиция признала вину за гибель мирных граждан в Сирии и ИранеФото: REUTERS
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В Ираке и Сирии с момента начала операции "Непоколебимая решимость" под ударами сил международной коалиции во главе с США погибли 1291 мирный житель. Об этом говорится в ежемесячном докладе коалиции, распространенном в четверг.

В документе подчеркивается, что гражданские лица были убиты непреднамеренно. Всего с августа 2014 года по конец марта 2019 года коалиция нанесла 34 464 удара, передает ТАСС.

Отметим, что штаб коалиции регулярно публикует отчеты о жертвах среди мирного населения в результате своих действий в Сирии и Ираке.

Ранее сайт kp.ru, приводил данные о том, что иностранные журналисты сняли постановочный видеоролик, на котором запечатлена "гибель" одной из сирийских семей от некоего применения химического оружия. Съемка состоялась в районе населенного пункта Морек провинции Хама. Ее целью было обвинить правительство республики в нападении на мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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