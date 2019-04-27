2019-04-27T11:52:36+03:00
Общество

Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос.Дети»

В настоящий момент телеканал никак не объясняет свое решение
Марина ВЕНЦОВА
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Дочь Алсу победила в телевизионном шоу "Голос. Дети". Фото: Instagram.comДочь Алсу победила в телевизионном шоу "Голос. Дети". Фото: Instagram.com
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Документальный фильм "Голос. На самой высокой ноте" не вышел в эфир Первого телеканала в назначенное время. Обычно он выходит на следующий день после финала конкурса.

Фильм готовится заранее, а затем после оглашения результатов в него только вносится уточнение о том, кто стал победителем.

Накануне, в субботу, 26 апреля, фильм был анонсирован на 10:15 мск. Однако вместо него, как передает ТАСС, поставили фильм про Матрону. В настоящее время Первый канал не комментирует изменение в сетке телевещания, а также не объясняет, с чем связано такое решение.

Ранее сайт kp.ru писал, что Первый канал намерен проверить результаты голосования в финале шоу «Голос.Дети». Там отметили, что проверка инициирована в связи с признаками аномального голосования, поэтому следует выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников.

Напомним, победу на конкурсе "Голос. Дети" одержала дочь певицы Алсу - десятилетняя Микелла Абрамова, которая набрала 56,5% голосов. Она обыграла двух талантливых парней - Ержана Максима и Валеру Кузакова. В финале конкурса девочка выступала с песней Юлии Началовой.

Микелла Абрамова.Somewhere Over the Rainbow

ИСТОЧНИК KP.RU

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