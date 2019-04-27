2019-04-27T09:28:10+03:00
Общество

«Первый канал» проверит результаты голосования в финале «Голос.Дети»

В финале голосования были замечены признаки аномального голосования в пользу одного из участников
Марина ВЕНЦОВА
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Микелла Абрамова сенсационно выиграла детский «Голос». Фото: Максим ЛИМикелла Абрамова сенсационно выиграла детский «Голос». Фото: Максим ЛИ
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«Первый канал» намерен проверить результаты голосования в финале шоу «Голос.Дети». Об этом сообщили РБК источник на «Первом канале» и собеседник в компании-производителе передачи «Красный квадрат».

По его словам, «есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников».

Ранее сайт kp.ru писал, что победу на конкурсе "Голос. Дети" одержала дочь певицы Алсу - десятилетняя Микелла Абрамова. Она обыграла двух талантливых парней - Ержана Максима и Валеру Кузакова. Преимущество было двукратным - Микелла набрала 56,5 % зрительских голосов. В финале конкурса девочка выступала с песней Юлии Началовой. Ей пришлось принять участие в дополнительном раунде, поскольку за неделю до этого она уступила конкурентам по итогам оценок жюри.

Конкурс наставников, тем временем, выиграла Пелагея. 56% телезрителей решили, что именно она лучшая.

Микелла Абрамова.Somewhere Over the Rainbow

ИСТОЧНИК KP.RU

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