2019-04-27T18:44:14+03:00
Политика

В Германии сожалеют о решении США выйти из Договора о торговле оружием

В МИД ФРГ назвали такой шаг "ударом по стремлению международного сообщества" лучше регулировать данную сферу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД ФРГ Хайко МаасГлава МИД ФРГ Хайко МаасФото: REUTERS
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В Германии сожалеют о том, что Соединенные Штаты решили выйти из Международного договора о торговле оружием. Такое заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Это удар по стремлению международного сообщества лучше регулировать торговлю обычными вооружениями", - сказал глава ведомства.

Дипломат напомнил, что США являются крупнейшим экспортером обычных вооружений, а значит несут особую ответственность за формирования международных стандартов в этой сфере. Что касается договора, то с момента основания в 2014 году к нему присоединились уже более 130 стран.

"Если даже такие успешные примеры международного сотрудничества оказываются все больше под давлением, то мы, европейцы, должны еще решительнее выступать за усиление мультилатеризма", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Сайт kp.ru писал о том, что 26 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе государства из Международного договора о торговле оружием и попросил Сенат остановить процесс его ратификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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