В Бундестаге предлагают оказать на Россию "угрожающее воздействие"

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-28T08:09:04+03:00

В Бундестаге подготовили новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе Фото: REUTERS

В парламенте ФРГ представят новую стратегию стратегию по урегулированию конфликта на Украине

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Для урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо привлечь миссию ООН или дополнительные силы гражданской полиции из Германии, но с условием, чтобы контингент смог оказать значительное "устрашающее воздействие" на Россию. Об этом говорится в новой стратегии "Миру на Украине нужен новый импульс", которую предложила фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге.

Документ направлен на оказание большего давление на "внешнего агрессора". В партии считают, что такие действия придадут новый импульс развитию ситуации в Донбассе и помогут склонить стороны к мирным переговорам, Стратегию скоро представят на рассмотрение парламента ФРГ, сообщает газета Bild.

"Федеральное правительство должно действовать решительно и продолжать оказывать Украине всестороннюю и активную поддержку. Чистой риторики канцлера недостаточно. Если правительство серьезное, оно должно признать политические реалии и принять наш дополнительный план действий как выход из этого тупика", - заявила депутат от СвДП Рената Альт.

По ее мнению, подписанный главой РФ указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов для жителей Донбасса доказывает якобы, что Москва "презирает мирное решение конфликта".

Как рассказывал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

ИСТОЧНИК KP.RU