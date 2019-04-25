2019-04-25T13:21:36+03:00
Политика

Путин о паспортах для Донбасса: Чем русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?

Президент России прокомментировал избрание Зеленского и рассказал, как надо общаться с Ким Чен Ыном [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин во время пресс-брифинга по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории Дальневосточного федерального университета. Фото Валерий Шарифулин/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-брифинга по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории Дальневосточного федерального университета. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня - и по двухсторонним отношениям, по вопросам, связанным с санкционными делами, с ООН, со своими отношениями с США и, конечно, по главной теме - по денуклеаризации Корейского полуострова, - охарактеризовал Владимир Путин лидера КНДР и итоги переговоров, прошедших на острове Русский. - Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник.

Президент России пообещал рассказать об этих переговорах и президенту США, и другим международным партнерам, с которыми уже в пятницу встретится в Пекине.

- КНДР нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета, - объяснил он, почему с таким трудом идет процесс денуклеризации полуострова. - Какие это могут быть гарантии, кроме международно-правовых? Можно подумать, наверное, это будет правильно, о международных гарантиях, но они тоже лежат в сфере международного права. Нужно сделать первые шаги к повышению доверия и, мне кажется, что в целом, в конечном итоге, это возможно. Нужно двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга, имея в виду все вовлеченные стороны в решение северокорейской проблемы и денуклеаризации Корейского полуострова.

Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Фото: REUTERS

Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский.Фото: REUTERS

Большинство вопросов касались КНДР и Ким Чен Ына, но Путина попросили прокомментировать и подписание указа о паспортах для Донбасса.

- Это вызвало какую-то негативную реакцию? - удивился президент. - Это странно, что решения подобного рода у кого-то вызывают негативную реакцию Польша уже в течение многих лет выдает карту поляка, Венгрия и Румыния выдают паспорта. Когда другие страны - соседи Украины в течение многих лет это делают, почему Россия не может этого делать? В этой связи у мены возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств - родственных связей, смешанных браков и каких-то других. Я здесь не вижу ничего необычного.

Глава государства рассказал о своем отношении к состоявшемся на Украине президентским выборам.

- Это полный провал политики Порошенко, - заявил Путин. - Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать. Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке. Посмотрим хотя бы на первые шаги. Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа - это другое.

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Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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