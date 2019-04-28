Путин поздравил россиян с праздником Пасхи

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-28T09:44:29+03:00

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с праздником Светлого Христова Воскресения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с праздником Светлого Христова Воскресения. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Кремля.

"Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времен и духовных традиций, которые служат единению нашего народа", - говорится в тексте документа.

В своем поздравлении Путин подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую роль в сохранении исторического и культурного наследия России, укреплении семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения. "Эта многогранная, истинно подвижническая работа - достойна самого высокого признания", - отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин принял вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, его женой Светланой и мэром Москвы Сергеем Собяниным участие в ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705809" frameborder="0"></iframe> Пасхальное Богослужение патриарха Кирилла.

Пасхальное телеобращение Святейшего Патриарха Кирилла.8 апреля 2018 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с Пасхальным обращением к телезрителям.

ИСТОЧНИК KP.RU