2019-04-28T11:55:52+03:00
В мире

"Болезненная реакция". Политолог прокомментировал обращение Зеленского к Путину

В эфире Радио "Комсомольская правда" Александр Асафов заметил, что говорить о смене вида идеологии на Украине "еще очень-очень рано"
Александр ДЖУМАЕВЛилия ЛАПИНА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Политолог Александр Асафов в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал обращение избранного президента Украины Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину. По мнению эксперта, новый украинский президент будет продолжать курс предыдущего руководства.

"Это болезненная реакция, демонстрирующая, что новый лидер украинского государства (пока еще не являющийся президентом) продолжает курс предыдущего руководства и будет придерживаться этого русла. Очевидно, что говорить о смене вида идеологии, смене подхода еще очень-очень рано и, скорее всего, позиции Киева останутся прежними", - заявил политолог.

Сайт kp.ru ранее сообщал о заявлении Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российскими властями для обсуждения новых условий сосуществования России и Украины. В частности, новый глава государства выразил надежду, что Россия продемонстрирует свою "готовность к деэскалации".

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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