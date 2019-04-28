2019-04-28T14:59:36+03:00
В мире

"Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же": Сотрудники отеля рассказали об отдыхе Зеленского в Турции

В избранном президенте Украины увидели "простого, приятного и весьма симпатичного человека"
Александр ДЖУМАЕВ
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Жители турецкого города Бодрум, неподалеку от которого находится отель, куда уехал отдыхать избранный президент Украины Владимир Зеленский, поделились впечатлениями от встреч с ним. Об этом в воскресенье сообщает агентство РИА Новости.

Так, официант одного из ресторанов в Бодруме заметил, что Зеленский оказался "очень простым, приятным и весьма симпатичным человеком". Хозяйка одного из туристических магазинов, в свою очередь, призналась, что поначалу даже не узнала избранного президента Украины.

"Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же: тоже в футболках, и не скажешь, что охрана", - сказала она. Эти слова подтвердил и сотрудник безопасности пляжа; он отметил, что Зеленский — «такой спокойный, простой и веселый парень» — всем понравился.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля этого года. Его поддержали более 73% граждан Украины, пришедших на участки.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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