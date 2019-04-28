2019-04-28T15:20:50+03:00
Политика

Российский эксперт прокомментировал предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу

Юрий Почта отметил, что выдвинутые идеи никак положительно не повлияют ни на урегулирование ситуации на Украине, ни на выполнение Минских соглашений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе, которую ранее предложила фракция Свободной демократической партии Германии.

По словам эксперта, в плане поддержки Украины политика Запада не поменялась.

- Это поддержка желания Киева... Минские соглашения предполагают очень системный ряд мер, которые позволяют и снять блокаду во многих аспектах, и обеспечить правовую защиту населения Донбасса, - подчеркнул Юрий Почта.

Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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