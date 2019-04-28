Российский эксперт прокомментировал предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу
Юрий Почта отметил, что выдвинутые идеи никак положительно не повлияют ни на урегулирование ситуации на Украине, ни на выполнение Минских соглашений
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Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе, которую ранее предложила фракция Свободной демократической партии Германии.
По словам эксперта, в плане поддержки Украины политика Запада не поменялась.
- Это поддержка желания Киева... Минские соглашения предполагают очень системный ряд мер, которые позволяют и снять блокаду во многих аспектах, и обеспечить правовую защиту населения Донбасса, - подчеркнул Юрий Почта.
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ИСТОЧНИК KP.RU