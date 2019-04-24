Путин выдал Донбассу российский паспорт

То, чего очень долго ждут, обычно все равно случается неожиданно. И подписание Владимиром Путиным указа об облегченном порядке получения жителями Донбасса российских паспортов для многих был как снег на голову. В среду глава государства, поставив свою подпись под документов со сложным названием "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке" фактически открыл жителями непризнанных республик дорогу в Россию.

Согласно этому указу право на российские паспорта "без проволочек" получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Вводится минимальный список документов, необходимых для принятия в российское гражданство, и устанавливается максимальный срок для рассмотрения заявлений - не больше трех месяцев. Причем гражданство будет предоставляться сразу - непосредственно со дня принятия решения о приеме в гражданство.

Вместе с заявлением о приеме в гражданство жителям ДНР и ЛНР необходимо представить:

- документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области,

- документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени и отчества,

- о наличии гражданства иностранного государства,

- свидетельство о заключении (расторжении) брака,

- свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство.

Получающие паспорта жители Донбасса будут приносить присягу. МВД, МИД, ФСБ, Росгвардии и главам субъектов России, где расположены соответствующие органы МВД, поручается "обеспечить условия для принесения лицами, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство, Присяги гражданина Российской Федерации".

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Донбасс получил паспорта, политые кровью и слезами

Дмитрий СТЕШИН

«Я понимаю, нам выпала такая судьба, такой долгий и кровавый путь в Россию. Но я верю, что хотя бы мои дети будут жить в России» - сказал в одном из последних интервью «Комсомолке» Александр Захарченко. Сам он до возвращения не дожил чуть больше полугода – был убит спецслужбами Украины. Не дожили тысячи ополченцев, стариков и детей – их убили пули, снаряды, рухнувшие стены домов, огонь и просто голод. (подробности)