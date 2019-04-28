СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-28T17:15:59+03:00

В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в одном из кафе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Подмосковном Зеленограде Росгвардией был задержан мужчина, который ранее устроил стрельбу в одном из кафе.

На данный момент известно, что преступника передали полиции, а в настоящий момент ведется расследование.

Позже выяснилось, что в кафе между молодыми людьми произошел конфликт, который вскоре перерос в драку со стрельбой. В итоге, один из участников потасовки совершил выстрел в оппонента. Пострадавший мужчина отказался от госпитализации, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года произошла массовая драка с стрельбой в Лефортово. В ней приняли участие около 20 человек. В результате случившегося один человек получил ранения.

В том же месяце в Москве в кафе "Неолит", расположенном в районе Печатники, произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, речь шла о конфликте на бытовой почве; отмечается, что участниками потасовки были представители чеченской и азербайджанской диаспор.

ИСТОЧНИК KP.RU