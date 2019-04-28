2019-04-28T17:15:59+03:00
Происшествия

В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в одном из кафе

По последним данным, преступника передали полиции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в одном из кафеВ Зеленограде мужчина устроил стрельбу в одном из кафеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Подмосковном Зеленограде Росгвардией был задержан мужчина, который ранее устроил стрельбу в одном из кафе.

На данный момент известно, что преступника передали полиции, а в настоящий момент ведется расследование.

Позже выяснилось, что в кафе между молодыми людьми произошел конфликт, который вскоре перерос в драку со стрельбой. В итоге, один из участников потасовки совершил выстрел в оппонента. Пострадавший мужчина отказался от госпитализации, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года произошла массовая драка с стрельбой в Лефортово. В ней приняли участие около 20 человек. В результате случившегося один человек получил ранения.

В том же месяце в Москве в кафе "Неолит", расположенном в районе Печатники, произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, речь шла о конфликте на бытовой почве; отмечается, что участниками потасовки были представители чеченской и азербайджанской диаспор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле рассказали о впечатлениях от Ким Чен Ына
В Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по Донбассу
Жители одного из поселков в Испании проголосовали на выборах всего за полторы минуты
Зеленский поздравил подписчиков в соцсети с Пасхой на на русском и украинском языках
Кличко поздравил украинцев с Пасхой весенним видеообращением с кроликом
Российский эксперт прокомментировал предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу
"Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же": Сотрудники отеля рассказали об отдыхе Зеленского в Турции
Ушаков: Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению
Группа российских байкеров застряла на границе с Грузией
Опубликовано видео полета лайнера МС-21-300
Поезд с трофейным оружием из Сирии завершил свой путь по России в Подмосковье
Синоптики сообщили о ночных заморозках в столичном регионе