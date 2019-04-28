2019-04-28T18:04:41+03:00
В мире

В Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по Донбассу

Ирина Геращенко отметила, что российская сторона должна отменить указы о признании выборов и документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по ДонбассуВ Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по ДонбассуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый вице-спикер украинской Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны Ирина Геращенко озвучила условия России по выполнению политического блока по Донбассу.

Женщина подчеркнула, что российская сторона должна отменить указы о признании выборов и документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А также отменить указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донбасса.

Напомним, политический блок по Донбассу является частью минских соглашений по урегулированию и предполагает среди прочего проведение местных выборов, сообщает "РИА-Новости".

Также первый вице-спикер Геращенко заявила, что Украина выполнила политический блок по Донбассу, приняв законы об амнистии и особенностях местного самоуправления.

- Но эти законы не вступили в силу из-за РФ, - подчеркнула Геращенко в своем Facebook.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях президент РФ Владимир Путин выдал Донбассу российский паспорт. Президент подписал указ об облегченном порядке получения гражданства России.

Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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