В Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по Донбассу
Первый вице-спикер украинской Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны Ирина Геращенко озвучила условия России по выполнению политического блока по Донбассу.
Женщина подчеркнула, что российская сторона должна отменить указы о признании выборов и документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А также отменить указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донбасса.
Напомним, политический блок по Донбассу является частью минских соглашений по урегулированию и предполагает среди прочего проведение местных выборов, сообщает "РИА-Новости".
Также первый вице-спикер Геращенко заявила, что Украина выполнила политический блок по Донбассу, приняв законы об амнистии и особенностях местного самоуправления.
- Но эти законы не вступили в силу из-за РФ, - подчеркнула Геращенко в своем Facebook.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях президент РФ Владимир Путин выдал Донбассу российский паспорт. Президент подписал указ об облегченном порядке получения гражданства России.
Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU