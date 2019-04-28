СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-28T18:04:41+03:00

В Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по Донбассу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Геращенко отметила, что российская сторона должна отменить указы о признании выборов и документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР

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Первый вице-спикер украинской Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны Ирина Геращенко озвучила условия России по выполнению политического блока по Донбассу.

Женщина подчеркнула, что российская сторона должна отменить указы о признании выборов и документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А также отменить указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донбасса.

Напомним, политический блок по Донбассу является частью минских соглашений по урегулированию и предполагает среди прочего проведение местных выборов, сообщает "РИА-Новости".

Также первый вице-спикер Геращенко заявила, что Украина выполнила политический блок по Донбассу, приняв законы об амнистии и особенностях местного самоуправления.

- Но эти законы не вступили в силу из-за РФ, - подчеркнула Геращенко в своем Facebook.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях президент РФ Владимир Путин выдал Донбассу российский паспорт. Президент подписал указ об облегченном порядке получения гражданства России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705321" frameborder="0"></iframe> Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU