2019-04-28T18:20:22+03:00
Политика

В Кремле рассказали о впечатлениях от Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что северокорейский лидер производит впечатление образованного и очень сбалансированного человека
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Кремле рассказали о впечатлениях от Ким Чен ЫнаВ Кремле рассказали о впечатлениях от Ким Чен ЫнаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об итогах переговоров Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивостоке. Песков заявил, что глава КНДР "владеет деталями" и "живо реагирует".

- Он осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН, - подчеркнул пресс-секретарь РФ.

Песков заявил, что Ын производит впечатление "достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", сообщает "РИА-Новости".

Напомним, в четверг, 25 апреля, президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа - в расширенном формате. На них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента РФ Владимира Путина в КНДР. Северокорейские СМИ сообщают, что российский глава принял приглашение.

Путин и Ким Чен Ын попрощались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Раде озвучили условия России по выполнению политического блока по Донбассу
В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в одном из кафе
Жители одного из поселков в Испании проголосовали на выборах всего за полторы минуты
Зеленский поздравил подписчиков в соцсети с Пасхой на на русском и украинском языках
Кличко поздравил украинцев с Пасхой весенним видеообращением с кроликом
Российский эксперт прокомментировал предложенную немецкими депутатами стратегию по Донбассу
"Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же": Сотрудники отеля рассказали об отдыхе Зеленского в Турции
Ушаков: Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению
Группа российских байкеров застряла на границе с Грузией
Опубликовано видео полета лайнера МС-21-300
Поезд с трофейным оружием из Сирии завершил свой путь по России в Подмосковье
Синоптики сообщили о ночных заморозках в столичном регионе