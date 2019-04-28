СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-28T18:20:22+03:00

В Кремле рассказали о впечатлениях от Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что северокорейский лидер производит впечатление образованного и очень сбалансированного человека

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об итогах переговоров Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивостоке. Песков заявил, что глава КНДР "владеет деталями" и "живо реагирует".

- Он осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН, - подчеркнул пресс-секретарь РФ.

Песков заявил, что Ын производит впечатление "достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", сообщает "РИА-Новости".

Напомним, в четверг, 25 апреля, президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа - в расширенном формате. На них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента РФ Владимира Путина в КНДР. Северокорейские СМИ сообщают, что российский глава принял приглашение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705351" frameborder="0"></iframe> Путин и Ким Чен Ын попрощались.

ИСТОЧНИК KP.RU