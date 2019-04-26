Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР

СЕГОДНЯ 02:57 2019-04-26T02:57:58+03:00

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его посетить Северную Корею. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый глава Верховного совета пригласил президента Путина посетить Корейскую Народную Демократическую Республику в удобное время, и приглашение было с готовностью принято", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что собеседники провели углубленные переговоры по важным интересующим вопросам в доверительной и дружеской атмосфере.

Напомним, в четверг, 25 апреля состоялась первая встреча Путина и Ким Чен Ына в корпусе Дальневосточного федерального университета на Русском острове. Переговоры начались с беседы тет-а-тет, а потом перешли в расширенный формат. После глава Северной Кореи назвал очень содержательным свой разговор с российским президентом, а президент РФ сообщил, что все остались довольны саммитом Россия-КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU