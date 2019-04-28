2019-04-28T19:28:19+03:00
В мире

У лондонского аэропорта Хитроу возник крупный пожар

По информации местных СМИ, возникновению пламени предшествовали несколько взрывов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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У лондонского аэропорта Хитроу возник крупный пожарУ лондонского аэропорта Хитроу возник крупный пожарФото: Иван ВИСЛОВ
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Крупный пожар возник в воскресенье, 28 апреля, на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон неподалеку от лондонского аэропорта Хитроу.

Спустя несколько минут на место ЧП выехали шесть пожарных машин. В районе Хитроу были видны густые клубы дыма. Пожарные рекомендовали жителям окрестностей не открывать окна и двери своих домов, сообщает издание Daily Mail.

К слову, позже стало известно, что возникновению пламени предшествовали несколько взрывов.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне самолет рейсом "Рига-Москва" вернулся по неизвестной причине в аэропорт. Вероятно, что в двигатель попала птица. На борту Sukhoi SuperJet 100 находилось около 87 человек, никто не пострадал. Во время посадки самолета в аэропорту дежурили спасатели и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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