В ОБСЕ после стрельбы в Калифорнии призвали мировых лидеров осудить все формы нетерпимости

СЕГОДНЯ 01:18 2019-04-29T01:29:31+03:00

Жители Калифорнии поминают жертву стрельбы в синагоге города Поуэй и молятся за выздоровление раненых Фото: REUTERS

19-летний Джон Ирнест открыл огонь в синагоге города Поуэй, убив одного и ранив трех человек

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После атаки на синагогу в американском городе Поуэй (штат Калифорния) мировое сообщество должно решительно осудить нетерпимость в любых ее проявлениях. С таким призывом обратилась к мировым лидерам директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир со своей страницы в Twitter.

«Мои мысли — с близкими жертв и выжившими в стрельбе. Я призываю политических лидеров решительно осудить антисемитизм и другие формы нетерпимости», — написала она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в субботу, 27 апреля, когда иудеи отмечали последний день праздника Песах, очередной «стрелок» открыл огонь в синагоге калифорнийского города Поуэй. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека, один из них скончался.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в нападении на синагогу, им оказался 19-летний местный житель по имени Джон Ирнест. По словам мэра города, мотивом преступления послужила ненависть.

ИСТОЧНИК KP.RU