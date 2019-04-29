В ОБСЕ после стрельбы в Калифорнии призвали мировых лидеров осудить все формы нетерпимости
После атаки на синагогу в американском городе Поуэй (штат Калифорния) мировое сообщество должно решительно осудить нетерпимость в любых ее проявлениях. С таким призывом обратилась к мировым лидерам директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир со своей страницы в Twitter.
«Мои мысли — с близкими жертв и выжившими в стрельбе. Я призываю политических лидеров решительно осудить антисемитизм и другие формы нетерпимости», — написала она.
Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в субботу, 27 апреля, когда иудеи отмечали последний день праздника Песах, очередной «стрелок» открыл огонь в синагоге калифорнийского города Поуэй. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека, один из них скончался.
Вскоре полиция задержала подозреваемого в нападении на синагогу, им оказался 19-летний местный житель по имени Джон Ирнест. По словам мэра города, мотивом преступления послужила ненависть.
ИСТОЧНИК KP.RU