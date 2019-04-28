Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в штате Калифорния
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с нападением на синагогу в Калифорнии. Об этом глава государства написал в своем Twitter.
"Помним и молимся за всех, кто пострадал от стрельбы в синагоге в Пауэйе, в Калифорнии. Правоохранительные органы проделали выдающуюся работу. Спасибо!", - написал он.
В результате стрельбы в синагоге в городе Пауэй погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый в нападении позже был задержан полицейскими; по словам мэра города, речь в данном случае идет о преступлении на почве ненависти.
За полгода до этого преступления аналогичное нападение было совершено на синагогу "Древо жизни" в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). В конце октября прошлого года бывший шофер Роберт Бауэрс устроил стрельбу в здании синагоги во время службы; во время стрельбы он выкрикивал антисемитские лозунги. В результате стрельбы погибли 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU