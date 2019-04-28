2019-04-28T07:56:23+03:00
В мире

Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в штате Калифорния

В результате нападения на синагогу в городе Пауэй погиб один человек, еще трое получили ранения
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с нападением на синагогу в КалифорнииПрезидент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с нападением на синагогу в КалифорнииФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с нападением на синагогу в Калифорнии. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Помним и молимся за всех, кто пострадал от стрельбы в синагоге в Пауэйе, в Калифорнии. Правоохранительные органы проделали выдающуюся работу. Спасибо!", - написал он.

В результате стрельбы в синагоге в городе Пауэй погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый в нападении позже был задержан полицейскими; по словам мэра города, речь в данном случае идет о преступлении на почве ненависти.

За полгода до этого преступления аналогичное нападение было совершено на синагогу "Древо жизни" в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). В конце октября прошлого года бывший шофер Роберт Бауэрс устроил стрельбу в здании синагоги во время службы; во время стрельбы он выкрикивал антисемитские лозунги. В результате стрельбы погибли 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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