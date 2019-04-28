2019-04-28T00:08:56+03:00
Происшествия

В Калифорнии задержали мужчину, открывшего стрельбу в синагоге

После инцидента госпитализированы четверо пострадавших
Юлия ДИВЕЕВА
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В Калифорнии задержали подозреваемого в стрельбе в синагогеВ Калифорнии задержали подозреваемого в стрельбе в синагогеФото: REUTERS
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Полиция США задержала мужчину, который подозревается в стрельбе в синагоге города Поуэй (штат Калифорния). Об этом сообщил шериф департамента округа Сан-Диего Билл Гор.

«Мужчина был задержан для допроса в связи с инцидентом со стрельбой в синагоге Хабад Пауэй», - говорится в официальном твиттере офиса шерифа.

По данным телеканала Fox News,в результате стрельбы пострадали четыре человека, которые были госпитализированы. Более подробной информации о них не сообщается.

Инцидент произошел 27 апреля утром, около 11:30 по местному времени (21:30 мск). В эту субботу иудеи отмечали последний день праздника Пейсах.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что 26 апреля в американском штате Оклахома полицейский открыл стрельбу по автомобилю мужчины, который подозревается в ограблении ресторана. В результате ранения получили трое детей, которые находились в машине преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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