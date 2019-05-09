2019-04-29T13:10:04+03:00
Общество

Дядя Жириновского вывез с фронта тысячи раненых

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что инициатива «Бессмертный полк» со временем охватит всю планету
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что инициатива «Бессмертный полк» со временем охватит всю планетуЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что инициатива «Бессмертный полк» со временем охватит всю планетуФото: Михаил ФРОЛОВ
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«Все люди Земли нам благодарны, потому что без этой победы весь мир был бы под нацистским порядком, под свастикой. Миллионы людей погибли, чтобы Европа была свободна. И главное – была свободна наша страна», - заявил политик.

По его словам, «Бессмертный полк», который шагает по планете – это борьба за мир сегодня, против войны, потому что сегодня там же, в тех же местах где накануне 22 июня стояли гитлеровские войска, стоят натовские войска.

Он также сообщил, что на шествии «Бессмертного полка» несет портреты двух братьев своей матери, Павла и Василия Макаровых. «Петр Павлович был призван в Панфиловскую дивизию и погиб 17 ноября 1941 года. Василий Павлович четыре года войны служил машинистом, водил санитарные поезда, вывез тысячи раненых от линии фронта в тыл и спас их жизни», - рассказал лидер ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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