2019-04-29T15:15:49+03:00
Политика

Путин вручил медаль Героя Труда актеру Василию Лановому

Наград удостоились также еще четыре человека, среди которых писатели, предприниматели и простые труженики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин и Василий Лановой. Фото: Вячеслав Прокофьев ТАССВладимир Путин и Василий Лановой. Фото: Вячеслав Прокофьев ТАСС
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Президент России Владимир Путин вручил медаль Героя Труда артисту Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Василию Лановому. Торжественная церемония состоялась в Кремле в понедельник, 29 апреля. Наград удостоились также еще четыре человека.

Так, медаль со званием Героя Труда получили писатель Исхак Машбашев, руководитель направления промвооружения и такелажа "Южморрыбфлота" Сергей Антонов, дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Новосибирской области Ольга Бочкарева и советник гендиректора завода "Красное Сормово" Николай Жарков.

Путин награждает Героев труда.

"Слово "герой" говорит само за себя. Это всегда мужественные, стойкие люди и выдающиеся люди, выдающиеся личности, настоящие труженики в самом высоком значении этого слова. Ответственные, достойные граждане своей страны. Все вы обладаете этими замечательными качествами", - приводятся слова президента на сайте Кремля.

Сайт kp.ru писал, что о присвоении звания Героя Труда всем вышеперечисленным россиянам стало известно еще 26 апреля после публикации соответствующего документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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