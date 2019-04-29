Полиция Индонезии разыскивает сбежавшего из-под стражи россиянина

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-29T15:36:18+03:00

Подозреваемый в контрабанде наркотиков мужчина смог избавиться от наручников и вылезти в окно

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Полиция индонезийского острова Бали разыскивает 36-летнего Андрея Спиридонова, который смог сбежать из тюрьмы после того, как его задержали по подозрению в контрабанде наркотиков.

Инцидент произошел в субботу, 27 апреля. Россиянина взяли с поличным в одном из почтовых отделений города Денпасар, когда тот забирал посылку из Нидерландов с 200 граммов наркотического диметилтриптамина (DMT) внутри. Мужчина признал, что действительно заказал это вещество онлайн без получения соответствующего разрешения со стороны властей, и в результате был помещен под стражу.

Той же ночью он попросил надзирателей отвести его в туалет. Через некоторое время раздался звук падения некоего предмета, и зашедшие в помещение полицейские обнаружили, что заключенный исчез, а обе пары наручников - с запястий и ног - лежат на полу. Предполагается, что Спиридову удалось пролезть в небольшое окно в туалете и убежать по крышам близстоящих домов.

Полиция установила наблюдение в портах и международном аэропорту Бали. Выясняется возможное место проживания россиянина в стране, передает газета Jakarta Post.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте индонезийские власти задержали еще одного гражданина РФ. Мужчина пытался незаконно вывезти из страны двухлетнего орангутана.

ИСТОЧНИК KP.RU