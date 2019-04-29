Экс-сотрудник МВД: доступ полиции к данным пациентов предотвратит бытовые преступления

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-29T15:42:54+03:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» бывший сотрудник РУБОП прокомментировал обращение к вице-премьеру РФ с просьбой предоставить доступ к врачебной тайне

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Чтобы предотвратить бытовые преступления, совершенные людьми с психическими расстройствами, полиции необходим доступ к данным пациентов. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ.

«Во всех случаях. Там, где в совершении преступлений замешаны наркоманы, алкоголики. Это, как правило, бытовые преступления. Как правило, преступления против личности. И другие лица, больные психическими расстройствами. Чтобы предотвратить те или иные преступления, которые могут совершить эти лица, о них надо знать», - сказал Игнатов, назвав просьбу МВД предоставить доступ к врачебной тайне «нормальным» и «обоснованным».

Комментируя вопрос о возможном распространении врачебной тайны полицейскими, экс-сотрудник РУБОП заявил, что правоохранительным органам «это абсолютно не нужно». «У них других забот хватает», - отметил Игнатов, подчеркнув, что сотрудники, продающие данные о пациентах будут сурово наказаны, вплоть до уголовной ответственности и увольнение из органов.

Напомним, что в понедельник, 29 апреля, МВД обратилось к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой предоставить правоохранительным органам доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU