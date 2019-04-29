2019-04-29T16:29:47+03:00
Общество

МВД РФ готовит "очень серьезные и жесткие" предложения для снижения смертности на дорогах

Министр внутренних дел сообщил о необходимости повышать социальную ответственность граждан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МВД Владимир КолокольцевГлава МВД Владимир КолокольцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство внутренних дел готовит целый ряд очень серьезных и жестких предложений для повышения социальной ответственности граждан и снижения смертности во время дорожно-транспортных происшествий. Соответствующие заявление сделал глава МВД Владимир Колокольцев.

«В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается еще целый ряд очень серьезных и жестких предложений, направленных на снижение смертности во время дорожно-транспортных происшествий», - заявил министр внутренних дел.

Мерой повышения социальной ответственности граждан Колокольцев назвал и ужесточение наказания для виновников ДТП, скрывшихся с места преступления.

Напомним, 22 апреля Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Теперь таким водителям грозит уголовная ответственность - заключение под стражу на срок до 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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