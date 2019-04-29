В Неаполе ранили ножом 18-летнего актера Артема Ткачука

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-29T16:34:02+03:00

Группа вооруженных подростков напала на артиста в одном из "тусовочных" районов

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В Неаполе госпитализирован 18-летний актер украинского происхождения Артем Ткачук. Группа неизвестный молодых людей напала на артиста и его друга с ножом.

Инцидент произошел в "тусовочном" квартале Кьяйя, где находится множество ночных клубов. Сам Ткачук рассказал, что к нему подошла группа неких подростков, которые пытались выяснить, "с какого он района". Молодой человек хотел им все объяснить, но не успел - один из преступников нанес оппоненту ножевое ранение. Находившийся рядом друг актера также пострадал - его сильно избили руками и ногами.

Врачи говорят, что теперь Артему понадобится не менее трех недель на восстановление, второму пострадавшему - около пяти дней. Сам артист остался доволен тем, как повел себя в этой ситуации.

"Я не отступил назад, а отреагировал на все это с высоко поднятой головой", - цитирует его газета il Messaggero.

Примечательно, что именно фильм об организованной преступности среди молодежи и прославил Ткачука как актера. Речь идет о картине Клаудио Джованнези под названием "Пираньи Неаполя".

Сайт kp.ru писал о том, что эта кинолента была удостоена "Серебряного медведя" за лучший сценарий.

ИСТОЧНИК KP.RU