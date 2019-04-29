2019-04-29T17:49:32+03:00
Политика

Шойгу: выход Вашингтона из ДРСМД – первый шаг к гонке вооружений

Министр обороны России подчеркнул опасность действий США, которые «наносят удары по системе ООН»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Шойгу: выход Вашингтона из ДРСМД – первый шаг к гонке вооруженийШойгу: выход Вашингтона из ДРСМД – первый шаг к гонке вооруженийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Решение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является первым шагом на пути к возвращению мира в гонку наступательных вооружений. Соответствующие заявление сделал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны государств ШОС в Бишкеке в понедельник, 29 апреля.

«Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», - сказал Шойгу, добавив, что «наши западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс».

По словам российского министра обороны, такими действиями Вашингтона «наносятся удары по системе ООН», а Соединённые Штаты начинают манипулировать международным правом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 февраля этого года Вашингтон заявил о приостановки участия в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДРСМД. Позже Washington Post сообщила, что уже в этом году в Штаты намерены прийти к испытанию ракет, которые больше 30 лет были запрещены Договором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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