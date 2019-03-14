Washington Post: США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

СЕГОДНЯ 07:20 2019-03-14T07:22:58+03:00

Испытания могут пройти уже в этом году

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Американское издание Washington Post написало со ссылкой на свои источники, что в текущем году Соединенные Штаты намерены провести испытания ракет, которые больше 30 лет были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Отмечается, что на август 2019 года намечен пуск крылатой ракеты, радиус действия которой составляет примерно тысячу километров. Ракета может быть установлена на кораблях или мобильных комплексах. Кроме того, а в ноябре могут пройти испытания баллистической ракеты с радиусом действия уже около трех-четырех тысяч километров.

По информации источника газеты, такие ракеты военной командование США может развернуть в течение полутора лет, но вопрос об их размещении в Европе или Азии пока не ставится. Баллистические же ракеты могут заступить на боевое дежурство только через пять лет, не раньше.

Кроме того, как заявили источники, испытания могут не состояться, если до их срока Россия и США все-таки "спасут" ДРСМД.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. 2 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора. В Кремле отметили, что действия России будут зеркальными.

ИСТОЧНИК KP.RU