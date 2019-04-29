Мосгорсуд оставил под арестом троих фигурантов дела Baring Vostok

СЕГОДНЯ 21:49 2019-04-29T21:49:32+03:00

Также была назначена финансовая экспертиза упоминаемых в расследовании акций

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Московский городской суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok - партнера фонда Вагана Абгаряна, директора организации по инвестициям Ивана Зюзина и гендиректора компании "Первое коллекторское бюро" Максима Владимирова. Таким образом жалоба на продление ареста до 14 июля была отклонена.

В то же время представитель Следственного комитета сообщил о назначении финансовой экспертизы стоимости акций, в завышении цены подсудимые и обвиняются. Результаты исследования будут готовы в течение месяца. Представитель защиты уже раскритиковала такой подход следствия к ключевым вопросам.

"Финансовая экспертиза является решающей для дела, и она должна была быть проведена не через два месяца после ареста обвиняемых, а на стадии доследственной проверки", - цитирует ТАСС адвоката Зюзина.

Сайт kp.ru писал о том, что главный фигурант дела, основатель Baring Vostok Майкл Калви, тем временем, переведен под домашний арест. Об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого в хищениях бизнесмена попросили сами следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702846" frameborder="0"></iframe> Суд продлил домашний арест основателя Майкла Калви.Ранее основателя фонда Baring Vostok освободили из СИЗО на три дня

ИСТОЧНИК KP.RU