Мосгорсуд оставил под арестом троих фигурантов дела Baring Vostok
Московский городской суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok - партнера фонда Вагана Абгаряна, директора организации по инвестициям Ивана Зюзина и гендиректора компании "Первое коллекторское бюро" Максима Владимирова. Таким образом жалоба на продление ареста до 14 июля была отклонена.
В то же время представитель Следственного комитета сообщил о назначении финансовой экспертизы стоимости акций, в завышении цены подсудимые и обвиняются. Результаты исследования будут готовы в течение месяца. Представитель защиты уже раскритиковала такой подход следствия к ключевым вопросам.
"Финансовая экспертиза является решающей для дела, и она должна была быть проведена не через два месяца после ареста обвиняемых, а на стадии доследственной проверки", - цитирует ТАСС адвоката Зюзина.
Сайт kp.ru писал о том, что главный фигурант дела, основатель Baring Vostok Майкл Калви, тем временем, переведен под домашний арест. Об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого в хищениях бизнесмена попросили сами следователи.
Суд продлил домашний арест основателя Майкла Калви.Ранее основателя фонда Baring Vostok освободили из СИЗО на три дня
ИСТОЧНИК KP.RU