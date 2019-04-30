Зеленский о Путине: видел, но не знаком

СЕГОДНЯ 18:56 2019-04-30T18:56:14+03:00

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Во вторник, 30 апреля, в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранный президент Незалежной сообщил, что он не знаком с российским лидером Владимиром Путиным, но видел его.

«Нет. Ну там видел», - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о знакомстве с российским президентом.

Ранее Путин прокомментировал слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов. Российский лидер отметил, что заявление новоизбранного украинского президента говорит о том, что у России и Украины есть много общего и стороны могут договориться.

Как сообщал сайт kp.ru во вторник, 30 апреля, Центризбирком Украины представил окончательные результаты второго тура украинских выборов 2019 года, который состоялся в 21 апреля. Владимира Зеленского официально объявили президентом страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU