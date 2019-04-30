2019-04-30T18:56:14+03:00
Политика

Зеленский о Путине: видел, но не знаком

Новоизбранный президент Украины рассказал о своем знакомстве с российским лидером [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Новоизбранный президент Украины рассказал о своем знакомстве с российским лидеромНовоизбранный президент Украины рассказал о своем знакомстве с российским лидеромФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 30 апреля, в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранный президент Незалежной сообщил, что он не знаком с российским лидером Владимиром Путиным, но видел его.

«Нет. Ну там видел», - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о знакомстве с российским президентом.

Ранее Путин прокомментировал слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов. Российский лидер отметил, что заявление новоизбранного украинского президента говорит о том, что у России и Украины есть много общего и стороны могут договориться.

Как сообщал сайт kp.ru во вторник, 30 апреля, Центризбирком Украины представил окончательные результаты второго тура украинских выборов 2019 года, который состоялся в 21 апреля. Владимира Зеленского официально объявили президентом страны.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузовик с украинскими силовиками подорвался на мине под Мариуполем
В Совфеде назвали «Список Бутиной» неплохой инициативой
Порошенко позвонил Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей паспортов РФ
Трамп подал иск против немецкого Deutsche Bank
Бутина сообщила о возможной подаче апелляции
Центр организации дорожного движения предупредил о «беспощадных» пробках в начале мая
Новым императором Японии стал наследный принц Нарухито
Минпромторг впервые показал фотографии внедорожника Aurus
Болтон: Вашингтон хочет мирной смены власти в Венесуэле
Авторы предложения ввести пошлины для посылок из-за рубежа: "Цены не изменятся"
Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах
В Венесуэле произошла перестрелка между оппозицией и правительственными войсками
На 9 мая военные впервые покажут уникальный комплекс «Палантин»