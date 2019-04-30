ЦИК Украины официально объявил Зеленского президентом страны

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-30T14:02:07+03:00

Свою инаугурацию кандидат уже отрепетировал в сериале «Слуга народа». Фото: Кадр из фильма

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 апреля, Центризбирком Украины представил окончательные итоги второго тура выборов президента Украины 2019 года, который прошел в 21 апреля. Владимира Зеленского официально объявили президентом страны.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Незалежной, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал во втором туре 73,22% голосов. Его оппонента действующего главу Украины Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Накануне, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль уважает выбор украинского народа, а победа на президентских выборах Украины Владимира Зеленского была очевидна.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоялся в 21 апреля. Уже предварительные итоги, которые появились через два часа после закрытия избирательных участков, показывали серьезный отрыв Зеленского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU