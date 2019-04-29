Путин прокомментировал слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-29T15:00:51+03:00

По словам российского лидера, заявление новоизбранного украинского президента говорит о том, что у России и Украины есть много общего

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Слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов говорит о том, что у России и Украины есть много общего и стороны могут договориться. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Очень хорошо, это говорит о том, что у нас много общего и договоримся. Я много раз говорил, что русские и украинцы — братский народ», - прокомментировал российский лидер слова новоизбранного главы Украины.

Путин добавил, что россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявление Зеленского по вопросу выдачи российских паспортов гражданам Украины было принято во внимание.

Напомним, президент России заявил, что российские власти рассматривают возможность упрощения процедуры получения гражданства для всех граждан Украины. До этого он подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский заявил, что «не советует» Москве «соблазнять граждан Украины» паспортами и предложил выдавать россиянам украинское гражданство в упрощенным режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU