2019-04-29T15:00:51+03:00
Политика

Путин прокомментировал слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов

По словам российского лидера, заявление новоизбранного украинского президента говорит о том, что у России и Украины есть много общего
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Владимир Путин / Фото: Алексей Никольский ТАССВладимир Путин / Фото: Алексей Никольский ТАСС
Изменить размер текста:

Слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов говорит о том, что у России и Украины есть много общего и стороны могут договориться. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Очень хорошо, это говорит о том, что у нас много общего и договоримся. Я много раз говорил, что русские и украинцы — братский народ», - прокомментировал российский лидер слова новоизбранного главы Украины.

Путин добавил, что россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заявление Зеленского по вопросу выдачи российских паспортов гражданам Украины было принято во внимание.

Напомним, президент России заявил, что российские власти рассматривают возможность упрощения процедуры получения гражданства для всех граждан Украины. До этого он подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский заявил, что «не советует» Москве «соблазнять граждан Украины» паспортами и предложил выдавать россиянам украинское гражданство в упрощенным режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-сотрудник МВД: доступ полиции к данным пациентов предотвратит бытовые преступления
Полиция Индонезии разыскивает сбежавшего из-под стражи россиянина
Президент Сербии пообещал бороться за свою страну на саммите в Берлине
У сотрудницы ЖКХ Подмосковья украли часы и кольцо с брильянтом на миллион рублей
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Путин вручил медаль Героя Труда актеру Василию Лановому
В Москве «покупатели» похитили у мужчины Мерседес и миллион рублей, используя электрошокер и шнурки от ботинок
В Москве стартовала онлайн регистрация участников велофестиваля
Путин считает, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт Саакашвили
Путин: россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство
Районы Архангельской области получат 160 млн рублей на ремонт дорог
В Рособоронэкспорте сообщили о совместных проектах России и Турции