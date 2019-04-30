2019-04-30T20:06:51+03:00
Общество

Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ

Как отметили в ведомстве, отрицание существования инфекции приобретает массовый характер
Марина ВЕНЦОВА
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Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧМинздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство здравоохранения Российской Федерации выступило с инициативой запретить распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), которая призывает к отказу от медицинского обследования.

"Положениями законопроекта предусмотрено внесение изменений в федеральный закон", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время отрицание существования инфекции приобретает широкие масштабы. В Минздраве подчеркнули, что на фоне ситуации с распространением ВИЧ в России эта проблема носит опасный характер для общества.

Ранее сайт kp.ru писал, что по данным Минздрава, две три случаев ВИЧ в России выявляются на ранних стадиях.

Напомним, ежегодно тест на ВИЧ проходят более 30 миллионов человек, по итогам 2018 года - 34 миллиона. По словам заместителя министра здравоохранения РФ, это на 30% больше, чем пятью годами ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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