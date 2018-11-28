2018-11-28T17:04:25+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

Минздрав России: две трети случаев ВИЧ в России сегодня выявляют на ранних стадиях

Какие меры принимает государство, и чего удалось добиться за последнее время, обсудили эксперты на форуме накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом
Анна НИКОЛАЕВА
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ДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ ПРОТИВ СПЕКУЛЯЦИЙ

- Несмотря на развитие науки, медицины и фармацевтики проблема ВИЧ остается актуальной во всем мире, - отметил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, открывая IV Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. - Россия одна из немногих стран, где эта проблема рассматривается на самом высоком уровне. В результате за последние несколько лет удалось добиться серьезных результатов. В частности, впервые в нашей стране был создан Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ (конфиденциальность данных обеспечивается высокими степенями защиты. - Ред.). И теперь мы можем убедительно опровергнуть необоснованные заявления о количестве граждан с ВИЧ-инфекцией. Таких людей в России по последним данным чуть больше 808 тысяч (прим.ред.: по данным статистической формы количество положительных иммуноблотов). Это много, но не полтора и не два миллиона, как утверждают некоторые в спекулятивных целях. Прирост числа больных составляет в среднем 85 — 86 тысяч человек в год.

Проблема ВИЧ возникла не вчера и не позавчера, это наследство тяжелых 90-х, когда в нашей стране менялся общественный строй, была тяжелая финансовая ситуация, напомнил Краевой. Отголоски той поры видны сейчас по структуре заболеваемости: среди пациентов много людей 25 — 44 лет, то есть как раз тех, чья молодость и подростковый период пришлись на 90-е. Среди путей заражения преобладает половой, а не через инъекции при употреблении наркотиков, что считается более характерным для молодежи.

Еще одной важной мерой стала централизация государственных закупок препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, которые предоставляются у нас в стране пациентам бесплатно. Не обошлось без трудностей и накладок, признал замминистра, но в итоге (в первую очередь за счет сокращения посредников) удалось сэкономить значительные средства. Только в 2017 году дополнительно взять на терапию

60 тысяч человек. А это, в свою очередь, позволяет заметно тормозить дальнейшее распространение ВИЧ, поскольку доказано, что вирус не передается, если в результате терапии его количество в крови становится неопределяемым, то есть сокращается до минимума.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА

Минздрав России много и плотно работает с экспертным сообществом, разработаны клинические рекомендации для лечения взрослых, детей, по профилактике передачи инфекции от матери к ребенку, рассказал Сергей Краевой. Однако победить инфекцию одному ведомству, конечно, невозможно, это общая задача, к которой подключены многие государственные и общественные организации, волонтеры, работодатели. Задействуя их и объединяя усилия, Министерство здравоохранения Российской Федерации уже не первый год организует уникальные общероссийские акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию.

В ходе таких марафонов не только делается экспресс-анализ на выявление вируса, но и проводится важное консультирование. Эксперты задают вопросы, чтобы определить риск заражения по образу жизни конкретного человека, советуют, как минимизировать опасность, рассказывают, как жить с диагнозом, куда обращаться и где помогут. В прошлом году акцию провели совместно с ОАО «РЖД», специально оборудованный вагон-лаборатория проехал через всю страну, от Владивостока до Санкт-Петербурга, сделав остановки в 24 регионах с наиболее сложной ситуацией по распространению ВИЧ. В 2018 году партнером акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стал Автозавод «ГАЗ».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- 30 регионов, 120 населенных пунктов, 56 тысяч километров пройденных дорог — таковы основные итоги Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

- За три года акция выросла в своих масштабах в три раза: в 2016 году проводилось тестирование в торговых центрах в 10-ти городах страны, в 2017 спецвагон в составе регулярных поездов проехал 24 региона, в 2018-м территория акции – почти треть России. Причем, тестирование проходило не только в центрах регионов: использование автомобилей в качестве мобильных лабораторных пунктов позволило включить в маршрут акции и удаленные населенные пункты, жители которых не всегда имеют возможность быстро и анонимно сдать тест на ВИЧ.

- Самым необычным форматом профилактической работы стали ночные тестирования, предусмотренные для посетителей баров, ночных клубов, и просто отдыхающих. В основном, это молодежь, склонная к рискованному поведению, а значит уязвимая в отношении ВИЧ. Привлекать ее внимание к проблеме особенно необходимо, подчеркивают эксперты.

- За время акции свой ВИЧ-статус узнали почти 45 тысяч человек. Миллионы людей получили информацию о том, как не заразиться вирусом и что делать, если результат теста оказался положительным.

НЕ ПРОБЕГ НА КОРОТКУЮ ДИСТАНЦИЮ, А ДОЛГИЙ МАРАФОН

- Мы с благодарностью приняли приглашение Минздрава России поучаствовать в акции, поскольку ее задачи всецело соответствуют политике нашего завода, - рассказал на форуме представитель Автозавода «ГАЗ» Максим Головнов. - Мы выступаем за сохранение здоровья своих работников, а также за ведение здорового бизнеса, честного и профессионального. Поэтому с удовольствием поддерживаем проект, который позволяет привлечь внимание граждан нашей страны к вопросам сбережения собственного здоровья и здоровья своих близких. Кроме того, в рамках акции реализуется распоряжение российского президента о развитии сельских территорий. На протяжении последних лет мы совместно с Министерством здравоохранения РФ находимся в поиске методов коммуникации с жителями малых городов. В силу географической удаленности им сложнее получить квалифицированную консультацию, пройти обследование. Именно автомобильный транспорт, мобильные лаборатории, развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов на колесах позволяют справляться с трудностями в доступе к медицинской помощи.

- Борьба со СПИДом это не пробег на короткую дистанцию, а длинный и непростой марафон, - отметил в своем выступлении региональный директор ЮНЭЙДС (Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Виней Патрик Салдана. - Очень радует, что сейчас мы видим: не только Минздрав России, но и другие ведомства активно усиливают темпы и скорость в этом марафоне. ЮНЭЙДС высоко оценивает то, что Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова недавно подтвердила приверженность вашей страны стратегии «90 - 90 — 90» (то есть 90% уровень выявления всех случаев ВИЧ-инфекции, 90% уровень охвата терапией среди всех выявленных и 90% уровень вирусологического контроля среди пациентов, принимающих лечение. - Ред.).

Представитель Европейского регионального бюро ВОЗ Елена Вовк добавила, что незамедлительно принимаемые меры по диагностике и своевременному лечению людей с выявленным вирусом имеют огромное значение для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции. В целом в регионе складывается непростая ситуация, есть значительные трудности с доступом пациентов к лекарственной терапии. На этом фоне Бюро ВОЗ особо отмечает усилия российского государства по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ, в результате чего по всей стране расширилась, стала более доступна диагностика и система помощи ВИЧ-положительным людям.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА РОССИИ

- Ежегодно мы тестируем на ВИЧ более 30 млн человек, по итогам прошлого года — 34 млн. Это на 30% больше, чем пятью годами ранее, - рассказал заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай. - Это значит, что люди раньше узнают свой ВИЧ-статус, ведут себя более ответственно. Повышается их приверженность терапии и эффективность лечения, поскольку при постановке диагноза на ранней стадии результативность несравненно выше. Сегодня почти в 75% случаев ВИЧ выявляется как раз на ранних стадиях. Охват терапией составляет 55,6%, а в каждом третьем регионе превышает 60%. Также очень важно отметить, что показатель так называемой вертикальной передачи ВИЧ, от матери к ребенку, за последние 10 лет сократился в 3,5 раза и сегодня составляет примерно 1,7%.

От имени Минздрава России хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в нашей акции по тестированию на ВИЧ, - в заключение отметил Олег Салагай.

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