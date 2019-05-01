В России появились новые дорожные знаки

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-01T09:27:26+03:00

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Новый национальный ГОСТ, который предусматривает новые дорожные знаки, а также установку в городах знаков уменьшенного размера, вступил в силу в России с 1 мая 2019 года.

Теперь на дорогах нашей страны появятся, исходя из документа, размещенного в нормативно-правовой базе правительственного издания “Российская газета”, знаки "Выделенная полоса трамвая", "Диагональный пешеходный переход", а также совмещенные знаки, например, "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов". Минимально допустимый размер знаков уменьшится с 60 до 40 сантиметров по одной стороне.

Ранее сайт kp.ru писал, что уменьшенные знаки можно будет применять на «нескоростной улично-дорожной сети» - в центрах городов и в зонах исторической застройки. На автомагистралях размеры знаков останутся прежними в любом случае.

Кроме того, отмечалось, что новые разрешенные стандарты и знаки вы вовсе не обязательно прямо в мае можно будет увидеть на соседней улице. Где-то их станут применять, а где-то оставят все как было.

ИСТОЧНИК KP.RU